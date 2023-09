Scholz und Lawrow werten G20-Gipfel in Indien als diplomatischen Erfolg

Neu Delhi: Bundeskanzler Scholz hat das Treffen der G20-Staaten in Indien als "Gipfel der Entscheidungen" gelobt. Zum Abschluss sagte er, es seien viele Dinge vorangebracht worden, die wichtig für die Entwicklung der Welt seien. Im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine sagte Scholz, die G20 hätten ein klares Bekenntnis abgegeben, dass die territoriale Integrität des Landes außer Frage stehe. In der Abschlusserklärung wird jedoch eine direkte Kritik an Moskaus Einmarsch in der Ukraine vermieden. Der russische Außenminister Lawrow, der auf dem Gipfel Präsident Putin vertreten hatte, begrüßte das und wertete den G20-Gipfel als diplomatischen Erfolg.

