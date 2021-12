Scholz und Lauterbach mahnen Verringerung von Kontakten an

Nachrichtenarchiv - 24.12.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz und Gesundheitsminister Lauterbach haben noch einmal aufgerufen, über die Feiertage vorsichtig zu bleiben. Lauterbach erklärte, der Anteil der Omikron-Fälle werde in den nächsten Tagen sehr stark ansteigen. Auch Geimpfte sollten sich testen lassen, um Ansteckungen beim Fest zu vermeiden. Scholz erklärte, abermals heiße es zu Weihnachten, Kontakte zu reduzieren. Das falle jetzt besonders schwer. Zuvor hatte sich Lauterbach bei den Beschäftigten im Gesundheitswesen bedankt. Die andauernde Pandemie bedeute leider auch eine andauernde Belastung im Krankenhaus, in der Arztpraxis, in der Pflegeeinrichtung oder im Gesundheitsamt. Er versprach, sich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen. Die Impflücken seien aber immer noch viel zu groß, um aus der Pandemie herauszukommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2021 22:00 Uhr