Scholz und Laschet wollen beide Koalitionen schmieden

Nachrichtenarchiv - 26.09.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Kanzlerkandidaten von Union und SPD, Scholz und Laschet, haben beide angekündigt, sich jeweils um eine Regierungsbildung zu bemühen. Er sehe für sich den Auftrag, eine gute pragmatische Regierung zustandezukriegen, sagte Scholz in der "Berliner Runde" von ARD und ZDF. Er hoffe, dass die neue Regierung vor Weihnachten stehe. Auch Laschet kündigte an, er wolle ein Bündnis schmieden, womöglich auch von Platz zwei aus. CSU-Chef Söder sieht die Ursache für das schlechte Abschneiden der Union nicht allein bei CDU-Chef Laschet. Alle trügen gemeinsam Verantwortung, so Söder. Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock betonte das Ziel, Deutschland klimaneutral zu gestalten. Angesichts des Tauziehens zwischen Scholz und Laschet sprach sie sich zusammen mit FDP-Chef Lindner dafür aus, dass zuerst Grüne und FDP miteinander sprechen. AfD-Chefin Weidel sagte, ihre Partei werde weitermachen wie bisher. Linken-Chefin Hennig-Wellsow zeigte sich enttäuscht und räumte Fehler ein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2021 22:00 Uhr