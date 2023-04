Scholz und Habeck verteidigen LNG-Pläne vor Rügen

Meldungsarchiv - 21.04.2023 01:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Binz: Die Bundesregierung hat Pläne für ein am Standort Rügen geplantes Flüssigerdgas-Terminal verteidigt. Bundeskanzler Scholz sagte am Abend bei einer Veranstaltung auf der Ostseeinsel, allein mit den Terminals an der Nordseeküste, mit Importen über westeuropäische Häfen und über Pipelines aus Norwegen komme man nicht zurecht. Wirtschaftsminister Habeck ergänzte, gerade die Versorgung Ostdeutschlands hänge daran, dass weitere Alternativen geschaffen würden. Die Pläne sorgen seit Monaten für heftigen Widerstand auf Rügen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.04.2023 01:00 Uhr