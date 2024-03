Scholz und Habeck sind beim Spatenstich für Batteriefabrik in Schleswig-Holstein dabei

Heide: In Schleswig-Holstein wird ab heute das neue Werk des schwedischen Batterieherstellers Northvolt gebaut. Zum Spatenstich wurden auch Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck erwartet. Das Unternehmen will in der Fabrik ab 2029 jährlich bis zu eine Million Batteriezellen für Elektroautos bauen. Rund 3.000 neue Arbeitsplätze sollen dadurch entstehen. Wirtschaftsminister Habeck bezeichnete den Bau als eine der größten Investitionen seit langer Zeit. Allein Bund und Land wollen dafür nach seinen Worten zusammen etwa 900 Millionen Euro in die Hand nehmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.03.2024 11:15 Uhr