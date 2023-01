Scholz und Habeck eröffnen weiteres deutsches LNG-Terminal

Nachrichtenarchiv - 14.01.2023 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lubmin: Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck werden heute in Mecklenburg-Vorpommern ein weiteres Terminal für Flüssigerdgas einweihen. In Lubmin sollen jährlich rund fünf Milliarden Kubikmeter LNG ankommen, Laut dem privatwirtschaftlichen Betreiber Regas reicht das aus, um 5 Prozent des deutschen Gasbedarfs zu decken. Laut Betreiberangaben startet in Lubmin heute der Regelbetrieb. Das Teminal von Regas ist nach einem von der Bundesregierung gecharterten Terminalschiff in Wilhelmshaven bereits die zweite Anlage, die seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs vor zehn Monaten in Betrieb geht. Das LNG soll die durch Russland gestoppten Gaslieferungen ersetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2023 07:00 Uhr