Scholz und Faeser verhandeln in Afrika über Migrationsabkommen

Lagos: Bundeskanzler Scholz hat in Nigeria mit Präsident Tinubu über die Rücknahme nicht geduldeter Asylbewerber gesprochen. Bisher weigert sich das Land, von Deutschland ausgewiesene Asylbewerber zurückzunehmen, wenn diese keine Originaldokumente mehr haben. Heute besucht Scholz in Lagos ein Migrationszentrum für Menschen, die aus Deutschland nach Nigeria zurückkehren. Am Abend reist der Kanzler nach Ghana weiter. Innenministerin Faeser führt heute in Marokko Gespräche über Abschiebungen, Fachkräfteeinwanderung und die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen. Die marokkanische Regierung zeigte in den vergangenen Jahren wenig Interesse an einer Rücknahme ausreisepflichtiger Landsleute aus Deutschland. Auch Bundespräsident Steinmeier reist heute nach Afrika - in den nächsten vier Tagen will er in Tansania und Sambia bestehende Partnerschaften ausbauen und neue knüpfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2023 10:45 Uhr