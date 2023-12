Scholz und Faeser begrüßen Einigung auf Asyl-Reform

Brüssel: Die EU-Mitgliedsstaaten und das EU-Parlament haben sich auf eine Reform des Asylsystems geeinigt. So soll es künftig Asylverfahren direkt an den EU-Außengrenzen geben. Deutschland scheiterte allerdings mit der Forderung, davon Familien mit Kindern auszunehmen. EU-Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen, sollen einen finanziellen Beitrag leisten. Bundeskanzler Scholz nannte die Reform eine Erleichterung für Deutschland. Damit werde irreguläre Migration begrenzt. Bundesinnenministerin Faeser sprach von einem Durchbruch. Die Einigung sei der Schlüssel, um Migration zu steuern. Kritik kommt von deutschen Sozialverbänden und Flüchtlingshelfern. Die Organisation Pro Asyl befürchtet einen Abbau von Menschenrechten. Auch aus Sicht der Arbeiterwohlfahrt bleibt vom Flüchtlingsschutz in Europa kaum etwas übrig. Menschen könnten monatelang in Lagern inhaftiert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2023 12:00 Uhr