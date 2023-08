Scholz und Esken verteidigen Wirtschaftsstandort Deutschland

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat den Wirtschaftsstandort Deutschland gegen Kritik verteidigt. Er verwies in einem Interview im ZDF auf milliardenschwere Investitionen ausländischer Konzerne in Deutschland. Zurückhaltend äußerte sich Scholz erneut zum Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Habeck für einen staatlich subventionierten, niedrigeren Industriestrompreis. Wirtschaftsverbände fordern angesichts der Konjunkturflaute und wegen der im internationalen Vergleich hohen Energiepreise breite Entlastungen. Verbände warnen zudem vor einer Abwanderung von Firmen. SPD-Chefin Esken mahnte im ARD-Sommerinterview, es sollte nicht der Fehler gemacht werden, die Industrie und die Wirtschaft insgesamt in die Depression reinzureden. Deutschland sei ein starkes Land mit einer starken wirtschaftlichen Basis. Die halbe Miete sei Psychologie, so Esken weiter.

