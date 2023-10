Scholz und Biden reisen nacheinander nach Israel

Tel Aviv: Bundeskanzler Scholz reist heute nach Israel. Mit seinem Besuch will er nach eigenen Worten "die Solidarität mit Israel" nach dem Angriff der Hamas zum Ausdruck bringen. Darüber hinaus sollen auch die Sicherheitslage und die Organisation von humanitärer Hilfe besprochen werden. Scholz ist der erste ausländische Regierungschef, der Israel nach dem Großangriff der Terrororganisation besucht. Für morgen hat sich US-Präsident Biden ankündigt. Wie das Weiße Haus in der Nacht ankündigte, wird der amerikanische Präsident unter anderem Premierminister Netanjahu zum Gespräch treffen. Noch am selben Tag will Biden nach Jordanien weiterreisen. Dort wird er mit Palästinenser-Präsident Abbas, Ägyptens Staatschef al-Sisi sowie dem jordanischen König Abdullah II. zusammenkommen. Biden werde die Solidarität der USA mit Israel sowie das amerikanische Engagement für die Sicherheit des Landes bekräftigen, sagte US-Außenminister Blinken zur Intention des Besuches.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 06:00 Uhr