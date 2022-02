Scholz und Biden betonen bei Treffen enge Zusammenarbeit in Ukraine-Krise

Nachrichtenarchiv - 07.02.2022 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Deutschland und die USA wollen hinsichtlich der Ukraine-Krise eng zusammenarbeiten. Das haben Bundeskanzler Scholz und Präsident Biden zum Auftakt ihres Treffens in Washington deutlich gemacht. Zusammen wolle man Russland von einer Aggression gegen die Ukraine abhalten, so Biden. Scholz sprach von einem wichtigen Treffen in einer sehr wichtigen Zeit. Allerdings waren in den vergangenen Wochen im Ukraine-Konflikt Differenzen zwischen Berlin und Washington deutlich geworden. Dabei geht es unter anderem um das Ausmaß möglicher Sanktionen gegen Russland, um Waffenlieferungen an die Ukraine und um die umstrittene Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.02.2022 21:15 Uhr