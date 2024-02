Scholz und Biden beraten über Militär-Hilfen für Ukraine

Washington: Bundeskanzler Scholz ist zu Gesprächen in den USA eingetroffen. Am Abend wird er mit US-Präsident Biden im Weißen Haus zusammenkommen. Zentrales Thema ist die militärische Unterstützung für die Ukraine. Biden versucht seit Monaten vergeblich, neue Milliarden-Hilfen für das Land zu verabschieden. Bislang scheiterte er damit an den Republikanern im Kongress. Die USA sind der wichtigste Unterstützer der Ukraine - vor Deutschland. Ein längerfristiger Ausfall von US-Waffenlieferungen könnte für die ukrainischen Streitkräfte verheerende Folgen haben. Militärisch steht die Ukraine derzeit unter Druck. Präsident Selenskyj hatte gestern den Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Saluschnyj, entlassen. Die Entscheidung ist hoch umstritten, da Saluschnyj in der Ukraine hohe Anerkennung genießt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2024 06:00 Uhr