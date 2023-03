Scholz und Biden beraten in Washington über den Ukrainekrieg

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht überwiegend klar

Das Wetter in Bayern: Am Abend klar, nur in Oberfranken und in Alpennähe bewölkt. Auch in der Nacht meist klar oder locker bewölkt, örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen minus 4 bis 0 Grad. Morgen in Südbayern nach Frühnebel sonnig, im Norden zunehmende Bewölkung. Am Sonntag und Montag in ganz Bayern bewölkt mit Regen und Schnee. Nachts plus 1 bis minus 3 Grad, am Tag zwischen 2 und 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2023 17:00 Uhr