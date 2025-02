Scholz und Baerbock würdigen Alexej Nawalny zum einjährigen Todestag

Berlin: Ein Jahr nach dem Tod von Alexej Nawalny hat Bundeskanzler Scholz an den Einsatz des russischen Oppositionellen für Demokratie und Freiheit erinnert. Im Onlinedienst X schrieb Scholz, der russische Präsident Putin bekämpfe die Freiheit und ihre Verfechter brutal. Umso wichtiger sei Nawalnys Wirken gewesen. Bundesaußenministerin Baerbock erklärte, Nawalnys Feuer für die Freiheit lebe in all jenen weiter, die sich der Repression des russischen Präsidenten mutig widersetzten. In Moskau haben hunderte Menschen das Grab Nawalnys besucht. In Berlin ist eine Demonstration vor der russischen Botschaft geplant. Am Abend findet in der Gedächtniskirche eine Gedenkveranstaltung statt.

