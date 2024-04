Scholz und Baerbock betonen Solidarität mit Israel

Berlin: Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock haben den iranischen Angriff auf Israel verurteilt. Der Bundeskanzler erklärte, das sei eine schlimme Eskalation der Lage und nicht hinnehmbar. Die Außenministerin warnte Teheran vor weiteren Attacken. Mit dem Angriff in der Nacht habe der Iran den Nahen Osten sehenden Auges an den Rand des Abgrunds geführt, sagte Baerbock. Das Land sei mit seinem aggressiven Verhalten aber isoliert. Ohne Israel direkt zu nennen rief Baerbock alle Akteure in der Region auf, nun besonnen zu handeln. Der UN-Sicherheitsrat wird heute noch zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Außerdem wollen sich die G7-Staaten zusammenschalten. US-Präsident Biden hatte noch in der Nacht mit Israels Ministerpräsident Netanjahu telefoniert. Das Weiße Haus teilte mit, Biden habe das "eiserne Bekenntnis" der USA zu Israel bekräftigt. Außerdem soll Biden Netanjahu aufgefordert haben, von einer militärischen Reaktion abzusehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2024 15:30 Uhr