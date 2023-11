Scholz und Baerbock äußern sich erleichtert über Geisel-Freilassung

Berlin: Die Bundesregierung hat mit Erleichterung auf die Freilassung von Hamas-Geiseln reagiert. Bundeskanzler Scholz sprach auf der Plattform X, vormals Twitter, von einer guten Nachricht. Niemand könne ermessen, was die Geiseln und ihre Angehörigen in den letzten Wochen durchmachen mussten. Er und Außenministerin Baerbock bedankten sich bei allen, die sich um die Freilassung bemüht hatten. Am Abend wurde offiziell von israelischer Seite bestätigt, dass 24 Verschleppte den Gazastreifen verlassen haben. Sie wurden vom Roten Kreuz in Empfang genommen und an der ägyptischen Grenze den israelischen Sicherheitskräften übergeben. Es handelt sich um 13 Frauen und Kinder aus Israel, sowie zehn Thailänder und einen philippinischen Staatsbürger. Baerbock bestätigte, dass vier der Freigelassenen auch einen deutschen Pass haben. In Israel wurden im Gegenzug 39 palästinensische Frauen und Jugendliche aus Gefängnissen entlassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2023 21:45 Uhr