Scholz und andere EU-Spitzen beraten mit Ostpartnern

Nachrichtenarchiv - 15.12.2021 23:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Staaten haben mit ihren Ostpartnern über eine engere Zusammenarbeit beraten. Bei dem Treffen mit Vertretern aus Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldawien und der Ukraine ging es um verbesserte Beziehungen in den Bereichen Politik, Handel, Energie und Kultur. Die EU wollte den Partnerländern einen Wirtschafts - und Investitionsplan im Umfang von 2,4 Milliarden Euro anbieten. Im Gegenzug erwartet die EU, dass die demokratischen Reformen in den Ländern vorangetrieben werden. Auch der aktuelle Konflikt zwischen der Ukraine und Russland war Thema: Der ukrainische Präsident Selenskyj rief die EU zu vorbeugenden Sanktionen gegen Russland auf. Nur so könne ein Einmarsch in die Ukraine verhindert werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.12.2021 23:45 Uhr