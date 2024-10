Scholz trifft türkischen Präsidenten

Istanbul: Bundeskanzler Scholz trifft sich heute in der Millionenmetropole am Bosporus mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Offiziell steht neben der Lage in der Ukraine und im Nahen Osten vor allem das Thema Migration auf der Tagesordnung. Die Bundesregierung möchte die Abschiebung von Ausreisepflichtigen türkischen Staatsbürgern beschleunigen. Die Türkei ist nach Syrien und Afghanistan das drittwichtigste Herkunftsland von Asylbewerbern in Deutschland. Ende September waren fast 16.000 türkische Staatsbürger ausreisepflichtig. Ankara wiederum hofft im Gegenzug Bewegung beim angestrebten Ankauf von Eurofighter-Kampfjets.

