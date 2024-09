Scholz trifft Selenskyj zu Vieraugen-Gespräch in Frankfurt

Berlin: Kanzler Scholz trifft sich morgen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Das hat das Bundespresseamt dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigt. Am Nachmittag werde es demnach in Frankfurt am Main ein Vieraugengespräch der beiden geben. Zu den Inhalten gaben die Regierungssprecher nichts bekannt. Das Treffen von Scholz und Selenskyj findet am gleichen Tag wie eine erneute Gesprächsrunde der wichtigsten Ukraine-Unterstützer statt. Die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe kommt am Vormittag auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz zusammen. Dort soll in Selenskyjs Beisein über weitere Hilfen beraten werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2024 21:00 Uhr