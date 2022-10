Scholz trifft Macron zu Arbeitsessen in Paris

Haushalte haben trotz Homeoffice weniger geheizt

Berlin: In der Pandemie haben die Haushalte in Deutschland weniger geheizt, obwohl viele Menschen im Homeoffice waren. Das geht aus dem "Wärmemonitor" des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hervor. Für die Studie wurden die Heizkostenabrechnungen des Energiedienstleisters Ista von rund 250.000 Mehrparteienhäusern ausgewertet. Demnach ging der Heizenergiebedarf 2020 bereinigt um Temperatureffekte um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. 2021 sank er um 1,5 Prozent. Zur Erreichung der Klimaziele hätte der Rückgang stärker sein müssen, heißt es. Die Heizenergieausgaben sind regional sehr unterschiedlich. Der Westen Deutschlands verbrauchte im Schnitt knapp neun Prozent mehr als der Osten. In Bayern wurde in München am wenigsten geheizt, in Würzburg und der nördlichen Oberpfalz am meisten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2022 07:00 Uhr