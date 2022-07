Scholz trifft Gewerkschaften und Arbeitgeber

Nachrichtenarchiv - 04.07.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz trifft am Nachmittag Vertreter von Gewerkschaften und Arbeitgebern, um über Maßnahmen gegen die steigenden Verbraucherpreise zu beraten. Im ARD-Sommerinterview sagte Scholz dazu, alle würden sich einhaken - Staat und Sozialpartner. Die DGB-Vorsitzende Fahimi sprach sich für einen Energiepreis-Deckel für den Grundbedarf an Strom und Gas aus. Alles was darüber hinaus geht, könnte dann teurer sein. Vertreter der Koalition haben auf diesen Vorschlag bisher zurückhaltend reagiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.07.2022 05:00 Uhr