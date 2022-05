Scholz telefoniert mit Putin und fordert Waffenruhe

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Bundeskanzler Scholz hat in einem Telefonat mit Russlands Präsident Putin nach eigenen Angaben ein sofortiges Ende des Ukraine-Krieges gefordert. Es müsse schnellstmöglich einen Waffenstillstand in der Ukraine geben, erklärte der SPD-Politiker anschließend auf Twitter. Außerdem habe er Putin darauf hingewiesen, dass die Behauptung falsch sei, wonach in der Ukraine Nazis regieren. Ein Regierungssprecher ergänzte, Scholz habe gegenüber dem russischen Präsidenten auch auf eine Verbesserung der humanitären Lage und auf Fortschritte bei der Suche nach einer diplomatischen Lösung des Konflikts gedrungen. Putin behauptete den Angaben aus Moskau zufolge, die Ukraine blockiere Friedensbemühungen und wende Terror-Methoden an. Laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax vereinbarten beide Politiker weitere Gespräche auf verschiedenen Ebenen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2022 15:00 Uhr