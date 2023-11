Scholz telefoniert mit Jordaniens König Abdullah II.

Berlin: Mit Blick auf den Krieg im Nahen Osten hat Bundeskanzler Scholz heute erneut mit Jordaniens König Abdullah II. gesprochen. In einem Telefonat hätten sich Scholz und der jordanische Regent darauf verständigt, dass es eine regionale Ausweitung des Konflikts zu verhindert werden müsse, so Regierungssprecher Hebestreit. Zudem seien sich beide einig gewesen, dass eine nachhaltige Lösung des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern nur in einer Zwei-Staaten-Lösung liegen könne. Derweil läuft im Gazastreifen weiter die Ausreise ausländischer Staatsbürger über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten. Wie das Auswärtige Amt auf der Plattform "X" mitteilte, konnten heute mehr als 30 Deutsche den Küstenstreifen verlassen, darunter auch Familien mit Kindern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2023 20:00 Uhr