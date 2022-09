Scholz sucht Energiepartner in Golfregion

Nachrichtenarchiv - 24.09.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dschidda: Bundeskanzler Scholz ist auf seiner Reise an den Golf zunächst in Saudi-Arabien eingetroffen. Ziel der Gespräche sind Kooperationen in den Bereichen Wirtschaft und Energie. In seinem vorab aufgenommenen wöchentlichen Videopodcast hat Scholz den Bürgern in Deutschland zugesichert, sie zügig von den hohen Energiepreisen zu entlasten. Die Gesetzgebungsmaschine sei angelaufen und werde - so wörtlich - "ganz, ganz schnell" die notwendige Unterstützung organisieren. Mit Blick auf die Preise für Elektrizität, Wärme und Gas bekräftigte Scholz: "Die sind zu hoch und die müssen runter." Gleichzeitig verwies er auf die Maßnahmen, die die Versorgung mit Kohle, Öl und Gas sicherstellen sollen. Heute könne man sagen, das Deutschland wohl durchkommt, so der Kanzler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2022 13:00 Uhr