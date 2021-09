Scholz strebt Zweierbündnis mit den Grünen an

Nachrichtenarchiv - 05.09.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD-Kanzlerkandidat Scholz strebt nach der Bundestagswahl ein Zweierbündnis mit den Grünen an. Dem Tagesspiegel sagte er, beide Parteien hätten zwar unterschiedliche Ziele, aber viele Schnittmengen. Sollte es für eine rot-grüne Koalition nicht reichen, müsse man die FDP mit ins Boot holen. SPD-Parteichefin Esken hält derweil die Tür zur Linken offen. In der "Welt am Sonntag" hat sie aber klargemacht, dass die Linke für eine Regierungsbeteiligung mehrere Grundsätze akzeptieren müsse. Dazu zähle ein klares Bekenntnis zu Nato und EU sowie zu einer soliden Haushaltspolitik. Die Warnungen der Union vor Rot-Rot-Grün sieht Esken gelassen. Das sei eine Angstkampagne und der verzweifelte Versuch von CDU und CSU, wenigstens die eigenen Kernwähler zu den Urnen zu bringen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2021 06:00 Uhr