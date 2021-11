Scholz strebt offenbar allgemeine Impf-Pflicht an

Nachrichtenarchiv - 30.11.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der designierte Bundeskanzler Scholz ist offenbar für eine allgemeine Impf-Pflicht. Das soll Scholz Medienberichten zufolge bei den laufenden Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Krise gesagt haben. Der "Spiegel" zitiert Scholz mit den Worten, die Impf-Pflicht solle dann greifen, wenn jeder die realistische Chance hatte, sich zwei Mal gegen Covid-19 impfen zu lassen. Das sollte nach Ansicht des SPD-Politikers bis Anfang Februar der Fall sein. Unabhängig vom Ergebnis der Bund-Länder-Beratungen hat Ministerpräsident Kretschmann eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg angekündigt. So würden Fußballspiele und andere sportliche Großveranstaltungen nur noch ohne Zuschauer stattfinden. Clubs und Diskotheken müssten schließen. Für den öffentlichen Raum kündigte Kretschmann zudem ein Alkoholverbot an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2021 16:00 Uhr