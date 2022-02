Scholz stoppt Nord Stream 2

Nachrichtenarchiv - 22.02.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat Russland schwere Verstöße gegen das Völkerrecht vorgeworfen. Am Mittag kündigte er an, deshalb die Genehmigung für die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 zu stoppen. Angesichts der Eskalation in der Ostukraine müsse die Inbetriebnahme überdacht werden. Das Verfahren sei damit auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt, so Scholz. Und Wirtschaftsminister Habeck erklärte, eine Neubewertung des Pipeline-Projekts sei angesichts des russischen Vorgehens geradezu zwingend. Die russische Regierung reagierte gelassen auf die Entscheidung Deutschlands. Moskau habe keine Angst und glaube nicht an Tränen, sagte Vize-Außenminister Rudenko der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Die Ukraine begrüßte den Stopp von Nord Stream 2, ebenso die USA. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sieht die Bundesrepublik schlecht auf eine drohende Energiekrise vorbereitet. Für den Ernstfall brauche man eine eigene strategische Gasreserve, die die Versorgung für 90 Tage sicherstelle, so das Institut.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2022 16:00 Uhr