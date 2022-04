Scholz stockt Militärhilfe an die Ukraine auf eine Milliarde auf

Das Wetter: im Süden bewölkt, sonst sonnig

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Franken und der Oberpfalz verbreitet sonnig. Im Süden zunächst noch bewölkt mit einzelnen Regenschauern. Später auch hier zunehmend sonnig. Höchstwerte 8 bis 15 Grad. Tiefstwerte in der Nacht um 0 Grad. Die Aussichten: An den Osterfeiertagen zunächst viel Sonnenschein, ab Ostermontag von Osten her bewölkt. Am Dienstag maximal 11 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2022 12:00 Uhr