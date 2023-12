Scholz stimmt Menschen in Neujahrsansprache auf Veränderungen ein

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat die Menschen in Deutschland auf Veränderungen eingestimmt. In seiner Neujahrsansprache verwies er auf die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, die Welt verändere sich in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit, deshalb müssten auch wir uns verändern. Bei vielen löse das Unzufriedenheit aus, das nehme er sich zu Herzen, versprach Scholz. Es gebe aber durchaus Grund zum Optimismus. Die Inflation sei gesunken, die Gasspeicher seien für diesen Winter randvoll. Allerdings räumte Scholz ein, dass nicht alle Vorhaben der Regierung umgesetzt werden könnten. Investitionen in die Bahn, in Straßen, die Energiewende und die Wirtschaft seien vor dem Hintergrund des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts nicht einfacher geworden. Trotzdem werde eine Rekordsumme in die Zukunft investiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 07:00 Uhr