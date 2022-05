Scholz stellt weitere Entlastungen in Aussichten

Nachrichtenarchiv - 30.05.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat angesichts der hohen Preissteigerungen weitere Entlastungen in Aussicht gestellt. In einem Zeitungsinterview sagte er, die Probleme seien real und spürbar. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten nach seinen Worten zu Recht, dass die Bundesregierung sie nicht allein lässt. Scholz verwies auf die bereits beschlossenen zwei Entlastungspakete, fügte aber hinzu: Wenn es die Lage erfordere, werde man weitere Maßnahmen beschließen. Finanzminister Lindner warnte wegen der weiter steigenden Inflation vor einer Wirtschaftskrise. Die Poliktik müsse alles tun, um das zu verhindern. - Im Mai stiegen die Verbraucherpreise im Durchschnitt um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr; in Bayern sogar um gut acht Prozent. Damit liegt die Inflation in Deutschland mittlerweile den dritten Monat in Folge über der Marke von sieben Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2022 21:00 Uhr