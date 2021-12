Scholz stellt Vorhaben der Regierung im Bundestag vor

Nachrichtenarchiv - 15.12.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat im Bundestag mit seiner ersten Regierungserklärung begonnen. Darin rief er alle Bürger noch einmal auf, sich impfen zu lassen. Das sei für den Kampf gegen Corona das Allerwichtigste. Scholz wird in seiner Rede die Vorhaben der Ampel-Koalition für die kommenden vier Jahre vorstellen. Nach den Worten von Bundesarbeitsminister Heil wird die neue Regierung Fortschritt wagen für die wirtschaftliche und soziale Zukunft und den Klimaschutz. Dem Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Heil, in der Politik komme es nicht nur auf große Worte an, sondern auf Taten. Dass es für das erste Quartal kommenden Jahres nicht genügend Impfstoff gebe, nannte der SPD-Politiker irritierend. Der neue Gesundheitsminister Lauterbach werde das viel besser machen. Man sei jetzt mit allen Kanälen in Kontakt, Impfstoff zu beschaffen, so Heil. AfD-Fraktionschef Chrupalla warf der neuen Regierung Wortbruch in Sachen Impfpflicht vor, die im Wahlkampf noch alle abgelehnt hätten.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 15.12.2021 09:00 Uhr