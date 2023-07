Scholz stellt Ukraine Sicherheitszusagen in Aussicht

Meldungsarchiv - 11.07.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Vilnius: Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine Sicherheitszusagen für die Zeit nach dem Krieg in Aussicht gestellt. Scholz sagte zum Auftakt des Nato-Gipfels in Litauen, dafür würden jetzt die notwendigen Vereinbarungen getroffen. Der Kanzler kündigte dazu eine gemeinsame Erklärung der G7-Länder an. Inzwischen ist auch der ukrainische Präsident Selenskyj in Vilnius angekommen. Kurz vor dem Gipfel hatte die Bundesregierung erklärt, sie werde ein weiteres Paket mit Waffen und Munition für die Ukraine schnüren. Es soll einen Wert von fast 700 Millionen Euro haben. Enthalten sind den Angaben zufolge 70 Panzer, Luftabwehr und Artilleriemunition.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2023 17:00 Uhr