Scholz stellt Städten 57 Milliarden Euro in Aussicht

16.05.2020 01:00 Uhr

Berlin: Mit einem 57 Milliarden Euro schweren "Solidarpakt" will Bundesfinanzminister Scholz den Städten und Gemeinden in der Coronakrise finanziell unter die Arme greifen. Wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung aus Berliner Parlamentskreisen erfuhr, ist geplant, sämtliche kommunale Altschulden zu übernehmen. Allein dafür sollen Bund und Länder 45 Milliarden Euro bereitstellen. Die Hälfte der Summe will der Bund übernehmen, die andere Hälfte sollen die Länder beisteuern. Weitere zwölf Milliarden Euro sollen die wegen der Corona-Krise wegbrechenden Gewerbesteuereinnahmen kompensieren.

