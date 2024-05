Scholz stellt sich im Haushaltsstreit an Lindners Seite

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat sich im Haushaltsstreit an die Seite von Finanzminister Lindner gestellt und an die Verantwortung aller Kabinettsmitglieder appelliert. Der Finanzminister habe den Ressorts Limits genannt, die mit ihm abgesprochen waren, so Scholz im Interview mit dem "Stern". Nun beginne der übliche Prozess, Wünsche und Wirklichkeit in Einklang zu bringen. Mit Blick auf eine erneute Aussetzung der Schuldenbremse sagte Scholz, man dürfe sich das Leben nicht zu leicht machen. Man dürfe sich aber weder am sozialen Zusammenhalt versündigen, noch darauf verzichten, das Wachstum anzukurbeln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.05.2024 02:00 Uhr