Scholz stellt Kampf gegen Corona in den Mittelpunkt der ersten Regierungserklärung

Nachrichtenarchiv - 15.12.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat in seiner ersten Regierungserklärung vor dem Bundestag angekündigt, den Kampf gegen Corona mit größter Entschlossenheit zu führen. Die Lage sei schwer, aber die Lösung liege auf der Hand, so der SPD-Politiker. Am allerwichtigsten sei es, dass sich jeder impfen lasse. Er möchte, so Scholz wörtlich, "dass man bis Ende des Jahres 30 Millionen Impfdosen in die Oberarme" bekomme. Alljenen, die das bereits getan haben, dankte Scholz. Und er verstehe den Unmut derer, die immer alles richtig gemacht hätten und sich impfen ließen. Die Bundesregierung werde soldidarisch an deren Seite stehen. Aber was es eben auch gebe, seien Wirklichkeitsverleumdung, Verschwörungstheorien und gewaltbereiten Extremismus. Man werde sich von dieser Minderheit nicht deren Willen aufzwingen lassen, so Scholz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2021 10:00 Uhr