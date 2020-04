Scholz stellt Hoteliers und Gastronomen weitere Finanzhilfen in Aussicht

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfinanzminister Scholz stellt Hotel- und Restaurantbesitzern weitere finanzielle Hilfe in Aussicht. Der SPD-Politiker hat der "Welt am Sonntag" gesagt, man habe vor allem Branchen im Blick, für die es noch nicht so schnell wieder losgeht. Das Hotel- und Gaststättengewerbe gehöre sicherlich dazu. Laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband steht jeder dritte Hotel- und Gastronomie-Betrieb vor der Insolvenz - insgesamt rund 70.000. Der Verband fordert eine verantwortungsvolle Öffnung von Restaurants und Cafés, die Absenkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent und einen staatlichen Rettungsfonds mit Direkthilfen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.04.2020 03:00 Uhr