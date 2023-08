Scholz stellt Einigung bei Kindergrundsicherung bis nächste Woche in Aussicht

Berlin: Im Streit über die geplante Kindergrundsicherung hat Bundeskanzler Scholz eine Einigung bis kommende Woche angekündigt. Scholz sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern, die Bundesregierung werde bis nächste Woche klären, wie die Kindergrundsicherung konkret ausgestaltet wird. Der Streit zwischen Familienministerin Paus und Finanzminister Lindner belastet die Koalition, die sich kommenden Dienstag und Mittwoch zu ihrer Klausurtagung auf Schloss Meseberg in Brandenburg trifft. Scholz kritisierte generell den Streit in der Ampel-Koalition. Die Koalition sollte sich mehr darauf konzentrieren, die Erfolge der Regierungstätigkeit herauszustellen und die nötigen Diskussionen über Vorhaben intern führen, so der SPD-Politiker.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.08.2023 13:15 Uhr