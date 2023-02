Scholz stellt Bedingungen für Verhandlungen mit Moskau

Nachrichtenarchiv - 03.02.2023 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Marburg: Bundeskanzler Scholz sieht derzeit nach eigenen Angaben keine Chance, den Ukraine-Krieg durch Verhandlungen mit Russland zu beenden. Voraussetzung für Gespräche sei die Bereitschaft Russlands, seine Truppen aus den besetzten Gebieten in der Ukraine zurückzuziehen, sagte Scholz bei einer Veranstaltung mit Bürgern in Marburg. Darauf müsse man noch ein bisschen hinarbeiten, fügte der Kanzler hinzu. Im Übrigen versprach Scholz, sich dafür einzusetzen, dass der Krieg nicht auf andere Teile Europas übergreift. Wörtlich sagte er: "Ein Krieg zwischen der NATO und Russland wäre furchtbar." In Kiew führen Spitzenvertreter der EU heute Gespräche mit Präsident Selenskyj über eine Beitrittsperspektive für die Ukraine. Selenskyj strebt nach eigenen Worten die Aufnahme von Verhandlungen bereits in diesem Jahr an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2023 07:00 Uhr