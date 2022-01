Scholz stellt Abgeordneten im Bundestag Rede und Antwort

Nachrichtenarchiv - 12.01.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat im Bundestag über das weitere Vorgehen der Bundesregierung in der Corona-Pandemie informiert. Wie er in seiner Rede erklärte, hat das Kabinett am Vormittag die neuen Regeln beschlossen, die unter anderem bundesweit 2G-Plus in der Gastronomie vorsehen. Scholz erklärte im Bundestag erneut, dass er eine allgemeine Impfpflicht für geboten hält. Er sagte, ob man sich impfen lasse oder nicht, sei keine individuelle Entscheidung mehr. Viele müssten zum Beispiel erdulden, dass ihre Operationen verschoben werden, da Platz in den Krankenhäusern geschaffen werden müsse. Zuvor hatte die AfD die neu geltende Maskenpflicht im Parlament kritisiert. Diese schränke die Rechte der Abgeordneten ein und sei nicht verfassungsgemäß, sagte der parlamentarische Geschäftsführer Baumann. Im Bundestag müssen die Abgeordneten ab sofort eine FFP2-Maske tragen, zudem gilt die 2G-Plus-Regel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2022 14:00 Uhr