Scholz steht Abgeordneten des Bundestags Rede und Antwort

Weiterer belarussischer Oppositionspolitiker ist in Belarus festgenommen worden

Minsk: Die Staatsführung in Belarus verstärkt den Druck auf ihre Kritiker. Am Morgen ist der Oppositionsanwalt Maxim Snak vom staatlichen Ermittlungskomitee festgenommen worden. Wie seine Unterstützer schreiben, wurde der 39-Jährige in seinem Büro von maskierten Männern abgeführt. Der Rechtsanwalt war eines der letzten beiden noch auf freiem Fuß in Belarus verbliebenen Mitglieder des Koordinierungsrates. Seine Mitstreiterin, die bekannte Oppositionelle Maria Kolesnikowa, wird ebenfalls von Sicherheitskräften in Belarus festgehalten. Sie hatte sich gestern gegen ihre gewaltsame Abschiebung in die Ukraine gewehrt, indem sie an der Grenze ihren Pass zerriss. Wegen des staatlichen Vorgehens gegen die Demokratiebewegung forderte der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Weber, rasche EU-Sanktionen gegen Präsident Lukaschenko. Nach dpa-Informationen hat das EU-Land Zypern dagegen aber einen Vorbehalt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2020 12:00 Uhr