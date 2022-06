Scholz startet Balkanreise

Nachrichtenarchiv - 10.06.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz ist zu einer zweitägigen Reise auf den Balkan aufgebrochen. Dabei geht es es vor allem um die EU-Beitrittsperspektive für insgesamt sechs Länder der Region. Scholz will nach eigenen Worten die Botschaft senden, dass der westliche Balkan in die Europäische Union gehört. Erste Station ist der Kosovo. Dort wird Scholz auch die deutschen Soldaten der KFOR-Truppe besuchen. Danach wird Scholz in Belgrad erwartet, morgen reist er dann nach Nordmazedonien und Bulgarien weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2022 11:00 Uhr