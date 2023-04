Scholz stärkt Gewerkschaften zum 1. Mai den Rücken

Meldungsarchiv - 29.04.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat vor dem Tag der Arbeit am 1. Mai die Gewerkschaften und die arbeitende Bevölkerung in Deutschland gewürdigt. Mit Blick auf den Arbeitskräftemangel sagte er in einer Videobotschaft wörtlich: "Das ist eine Zeit, in der man erneut betonen muss, dass der Respekt vor denjenigen, die arbeiten, im Mittelpunkt jeder Demokratie stehen muss." Scholz lobte die Gewerkschaften für deren Einsatz für Sozialstaat und Arbeitnehmerrechte. Diese Rechte ergeben sich laut Scholz nicht von selbst. Man müsse sich dafür einsetzen und genau das täten die Gewerkschaften. Die traditionellen Mai-Kundgebungen stehen dieses Jahr unter dem Motto "ungebrochen solidarisch". Der Deutsche Gewerkschaftsbund lehnt schärfere Regeln für das Arbeitskampfrecht ab. Die Vorsitzende Fahimi wies im BR-Interview entsprechende Forderungen von Wirtschaftsvertretern zurück und sprach von einem Versuch, Beschäftigte der Willkür von Arbeitgebern zu unterwerfen.

29.04.2023 12:00 Uhr