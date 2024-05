Scholz spricht sich gegen Erhöhung des Renteneintrittsalters aus

Berlin: Am heutigen 1. Mai - dem Tag der Arbeit - warnt Kanzler Scholz vor Einschnitten in den Sozialstaat. In seinem Videopodcast hat er sich unter anderem gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters ausgesprochen. Es sei eine Frage des Anstands, so Scholz, denen, die schon lange gearbeitet haben, den verdienten Ruhestand nicht streitig zu machen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hätten insgesamt noch nie so viele Stunden gearbeitet wie im vergangenen Jahr. Es ärgere ihn deshalb, wenn manche vom "Freizeitpark Deutschland" sprächen. Die Gewerkschaften haben am Tag der Arbeit wieder zu zahlreichen Kundgebungen aufgerufen. Die zentrale Veranstaltung des DGB beginnt findet in Hannover statt. Neben der Vorsitzenden Fahimi wird auch der niedersächsische Ministerpräsident Weil sprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2024 11:00 Uhr