Scholz spricht sich für schnelle Integration der Westbalkan-Länder EU aus

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat sich zum Auftakt des Westbalkan-Gipfels für eine möglichst schnelle Aufnahme der Länder dieser Region in die EU ausgesprochen. Die Europäische Union sei nur vollständig mit den Ländern des westlichen Balkans, so Scholz. Konkret geht es um Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Seit zehn Jahren bemüht sich die Bundesregierung darum, die regionale Zusammenarbeit der EU mit diesen Ländern zu intensivieren. Die EU hatte ihnen bereits vor mehr als 20 Jahren eine Mitgliedschaft in Aussicht gestellt. Teilweise behindern aber regionale Konflikte den Aufnahmeprozess. Als derzeit aussichtsreichster Kandidat gilt Montenegro.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2024 14:45 Uhr