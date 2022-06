Scholz spricht sich für EU-Aufnahme von West-Balkan-Staaten auf

Nachrichtenarchiv - 23.06.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Bundeskanzler Scholz unterstützt eine Aufnahme der Beitrittskandidaten vom West-Balkan in die Europäische Union. Bei seiner Ankunft zum Gipfeltreffen in Brüssel sagte Scholz, einige Staaten warteten schon seit fast 20 Jahren. Länder wie Nordmazedonien hätten schon viele Anstrengungen unternommen, um die Kriterien zu erfüllen - das müsse nun "sinnvoll in eine Mitgliedschaft umgesetzt werden", so Scholz wörtlich. - Heute nachmittag wird es beim Gipfel darum gehen, ob auch die Ukraine und Moldawien offiziell zu Beitritts-Kandidaten werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2022 11:00 Uhr