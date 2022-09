Scholz spricht mit saudischem Kronprinz über Mord an Khashoggi

Nachrichtenarchiv - 24.09.2022 17:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dschidda: Bei seinem Treffen mit dem saudischen Kronprinzen bin Salman hat Bundeskanzler Scholz offenbar auch den Mord an dem Journalisten Khashoggi zum Thema gemacht. Der SPD-Politiker erklärte im Anschluss an das Gespräch, man habe über alle Fragen von Bürger- und Menschenrechte geredet. Dabei sei nichts unbesprochen geblieben. Bin Salman wird von den USA für den brutalen Mord an dem saudischen Regierungskritiker und Journalisten Khashoggi im saudischen Generalkonsulat in Istanbul vor vier Jahren verantwortlich gemacht. Er selbst bestreitet alle Vorwürfe, in die Tat verwickelt zu sein. Der Vorfall hatte die deutsch-saudischen Beziehungen in eine schwere Krise gestürzt. Angesichts der gedrosselten Energielieferungen aus Russland will Kanzler Scholz die Zusammenarbeit nun aber wieder ausbauen.

