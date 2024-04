Scholz spricht mit Agrarkommission über Entlastung der Landwirte

Berlin: Im Kanzleramt geht es am Vormittag um Erleichterungen für die Landwirte. Nach wochenlangen Bauernprotesten trifft sich Kanzler Scholz mit der Regierungskommission zur Zukunft der Landwirtschaft. Dem Gremium gehören Vertreter von Bauern und Ernährungsbranche, Natur-, Tier- und Verbraucherschützern, Handel und Wissenschaft an. Die Regierungskoalition will noch bis zum Sommer unter anderem bürokratische Auflagen und Steuerregeln lockern. Für die Höfe soll außerdem die EU-Umweltauflage entfallen, vier Prozent des Ackerlandes brachliegen zu lassen oder unproduktiv zu nutzen. Die Ampel-Koalition hatte kurz vor Weihnachten das Aus für langjährige Steuervergünstigungen beim Diesel verkündet und damit die Landwirtschaft gegen sich aufgebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2024 09:00 Uhr