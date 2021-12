Scholz spricht in Paris mit Macron

Nachrichtenarchiv - 10.12.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Bundeskanzler Scholz trifft sich zur Stunde mit dem französischen Präsidenten Macron. Wie er vor seinem Abflug nach Paris sagte, geht es bei dem Treffen darum, eine gemeinsame Strategie mit Frankreich zu entwickeln, und zwar in der Zusammenarbeit für Europa. Die ärztliche Friedensorganisation IPPNW forderte Scholz auf, sich klar gegen die die Einstufung von Erdgas und Atomenergie als "nachhaltige" Energieträger auf EU-Ebene auszusprechen. Frankreichs Stromproduktion hängt entscheidend von Atomkraftwerken ab. Macron will deshalb erreichen, dass die EU-Kommission Kernenergie als klimafreundlich und nachhaltig einstuft. Nach dem Gespräch in Paris fliegt der Kanzler weiter nach Brüssel, um dort EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, EU-Ratspräsident Michel und Nato-Generalsekretär Stoltenberg zu treffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2021 12:00 Uhr