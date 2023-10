Scholz spricht in Nigeria über Energie und Migration

Abuja: Nach dem Willen von Bundeskanzler Scholz soll Deutschland im Energiebereich künftig mehr mit Nigeria kooperieren. Zum Auftakt seiner dreitägigen Afrika-Reise machte der Kanzler klar, dass er sich zusätzlich zu bestehenden Öl-Importen auch Gas-Lieferungen wünscht. Nigerias Präsident Tinubu betonte, sein Land sei bereit, die Investitionen zu fördern. Nigeria verfügt über die größten Gasvorkommen in Afrika, hat aber nur ein unterentwickeltes Gasnetz. Bei dem Besuch von Scholz geht es außerdem um das Thema Migration: Deutschland will erreichen, dass Nigeria Migranten ohne Bleiberecht zurücknimmt. Bisher weigert sich das Land, von Deutschland ausgestellte Ersatzpapiere zu akzeptieren. Am Abend reist Scholz nach Ghana weiter.

