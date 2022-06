Scholz soll offenbar Besuch in der Ukraine planen

Nachrichtenarchiv - 11.06.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz will offenbar noch in diesem Monat in die Ukraine reisen. Wie die Bild am Sonntag unter Berufung auf ukrainische und französische Regierungskreise berichtet, ist ein gemeinsamer Besuch mit dem französischen Präsidenten Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Draghi in Kiew geplant. Demnach soll die Reise noch vor Beginn des G7-Gipfels in Elmau stattfinden, der am 26. Juni beginnt. Ein Sprecher der Bundesregierung wollte den Bericht am Abend nicht kommentieren.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 11.06.2022 22:00 Uhr